Sieg in Überzahl gegen Everton Salah führt Liverpool zum Erfolg im Merseyside-Derby

Der FC Liverpool hat das 243. Merseyside-Derby gegen den FC Everton für sich entschieden und am Samstag zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp erkämpfte nach mehr als einer Halbzeit in Überzahl ein 2:0 (0:0) gegen den Lokalrivalen. Die Tore erzielte Mohamed Salah in der 75. Minute per Handelfmeter und nach einem Konter in der Nachspielzeit (90.+7).