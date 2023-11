England Liverpool fliegt Diaz-Eltern zu Weihnachten ein

An der Reise auf die Insel mit der Ankunft am Samstag nahmen weitere Familienangehörige teil. Diaz selbst stößt nach dem zweiten Qualispiel mit Kolumbien am Dienstag in Paraguay dazu. Dann wartet ein dicht gepackter Kalender auf ihn und die Reds von Teammanager Jürgen Klopp mit elf Spielen zwischen dem 25. November und Neujahr.