Premier League : Liverpool dreht Partie gegen Arsenal und klettert auf Rang zwei

Liverpool-Coach Jürgen Klopp hatte gute Laune. Foto: AFP/PAUL ELLIS

Liverpool Englands Fußball-Meister FC Liverpool bleibt in der neuen Saison ungeschlagen. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann am Montagabend im heimischen Stadion an der Anfield Road mit 3:1 (2:1) gegen den FC Arsenal.

Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat sich anders als die Topkonkurrenz auch am dritten Spieltag keine Blöße gegeben. Nach 0:1-Rückstand gewann die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp gegen den FC Arsenal am Montagabend 3:1 (2:1) und revanchierte sich ein wenig für die Niederlage gegen den FA-Cup-Sieger im Community Shield Ende August (4:5 i.E.).

Die überraschende Arsenal-Führung durch Alexandre Lacazette (25.) nach einem dicken Patzer von Andrew Robertson egalisierte Sadio Mane (28.) zügig. Wenig später sorgte Robertson mit seinem Treffer (34.) für Wiedergutmachung, Neuzugang Diogo Jota (88.) setzte den Schlusspunkt. Bereits am Donnerstagabend treffen die beiden Klubs im League Cup erneut aufeinander.

In der Premier League weisen neben Liverpool noch Spitzenreiter Leicester City und der FC Everton neun Punkte auf. Für das Arsenal-Team um Nationaltorhüter Bernd Leno war es nach zwei Siegen zum Auftakt die erste Saison-Niederlage. Manchester City (2:5 gegen Leicester) und der FC Chelsea (3:3 gegen West Bromwich Albion) hatten im Verlauf des vergangenen Wochenendes gepatzt.

Nicht mit von der Partie aufseiten der Reds war Thiago. Der Zugang von Bayern München konnte in Anfield aufgrund von "leichten Fitnessproblemen" nicht mitwirken, wie Liverpool vor Anpfiff mitteilte. Doch auch ohne den neuen Spielmacher dominierten die Gastgeber die Begegnung.

