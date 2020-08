Premier League : Klubs stimmen gegen fünf Wechsel und für VAR-Einsatz

London Die Klubs der englischen Premier League haben sich mehrheitlich gegen eine Fortsetzung der fünf Wechsel in der kommenden Saison ausgesprochen. Außerdem stimmten die Vereine dafür, in der kommenden Saison den Video-Assistenten vollumfänglich einzusetzen.

Die Fußballvereine der englischen Premier League haben sich dagegen entschieden, auch in der Saison 2020/21 fünf Auswechslungen pro Spiel zuzulassen. Darauf einigten sich die Klubs bei einer gemeinsamen Konferenz am Donnerstag. Nach der dreimonatigen Pause wegen der Coronavirus-Krise hatte die Liga die Wechselmöglichkeiten für die restlichen Spiele von drei auf fünf erhöht. Diese Sonderregelung soll in Zukunft nicht mehr gelten. Auf der Bank dürfen maximal sieben Auswechselspieler pro Team sitzen.