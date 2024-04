Chancenwucher in Manchester Klopp und Liverpool verlieren Tabellenführung

Der FC Liverpool ist die Tabellenführung in der Premier League los. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp trennte sich am Sonntag trotz Führung und einer Vielzahl an Chancen von Manchester United mit 2:2 (1:0). Durch das Remis zogen die Reds nach Punkten (71) zwar mit Tabellenführer FC Arsenal gleich, Liverpool hat aber die um neun Treffer schlechtere Torbilanz. Arsenal hatte am Samstag bei Brighton & Hove Albion 3:0 gewonnen. Auf Platz drei in der englischen Fußball-Meisterschaft mit 70 Punkten liegt Titelverteidiger Manchester City.