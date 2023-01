Siegesserie gerissen Klopp und Liverpool verlieren in Brentford

Trotz der jüngsten Siegesserie läuft Liverpool den sportlichen Erwartungen hinterher. In der Premier League belegt der Klub weiterhin den sechsten Platz, ein Sieg hätte den Sprung vorbei an Tottenham Hotspur auf die internationalen Plätze bedeutet. Brentford mit dem gebürtigen Hamburger Vitaly Janelt in der Startelf kletterte vorerst drei Plätze und sortierte sich erstmal hinter Liverpool ein.