Bei Rückkehr nach Verletzung De Bruyne führt Man City zum Sieg in Newcastle

Kevin De Bruyne hat nach seiner Verletzungspause Manchester City in der Premier League zum Sieg geführt. Der belgische Fußball-Nationalspieler traf am Samstag beim 3:2 (1:2)-Erfolg bei Newcastle United kurz nach seiner Einwechslung zum 2:2 und bereitete in der Nachspielzeit den Siegtreffer durch Oscar Bobb vor. Mit 43 Punkten ist das Team von Pep Guardiola Tabellenzweiter, zwei Zähler hinter Jürgen Klopp und dem FC Liverpool. De Bruyne spielte zuletzt am 11. August 2023 in der Premier League und musste dann wegen einer Oberschenkelverletzung lange pausieren.