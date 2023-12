Vorerst Tabellenführer Havertz trifft bei Arsenals 2:0 gegen Brighton

Der FC Arsenal hat in der Premier League zumindest vorerst die Tabellenführung übernommen. Die Gunners setzten sich am Sonntag auch dank eines Tores von Nationalspieler Kai Havertz hochverdient mit 2:0 (0:0) gegen Brighton & Hove Albion durch. Damit zogen die Londoner zunächst am bisherigen Spitzenreiter FC Liverpool vorbei, der erst am Nachmittag gegen Manchester United spielte. Auch Aston Villa, das beim FC Brentford 2:1 (0:1) gewann, überholte die Reds.