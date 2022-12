Premier League Havertz glänzt mit Tor und Vorlage bei Zakaria-Debüt

London · Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat den FC Chelsea in der Premier League zurück in die Erfolgsspur geführt. Der ehemalige Leverkusener erzielte beim 2:0 (2:0) gegen den AFC Bournemouth die Führung der Londoner, die sich mit drei Liganiederlagen in Folge in die Weltmeisterschaftspause verabschiedet hatten.

27.12.2022, 20:38 Uhr

Kai Havertz (l) jubelt mit seinem Team. Foto: AP/Kin Cheung

Havertz spielte nach der WM-Enttäuschung mit Deutschland stark auf und bereitete neben seinem Treffer (16.) das 2:0 durch Mason Mount (24.) vor. Teammanager Graham Potter vertraute in seiner Startelf neben Havertz sechs weiteren WM-Fahrern, unter anderem der frühere Gladbacher Denis Zakaria kam zu seinem ersten Einsatz im Blues-Trikot. Chelsea schob sich durch den siebten Saisonsieg im 15. Spiel auf den achten Tabellenplatz vor und behält die internationalen Ränge zumindest in Sichtweite.

(ako/sid)