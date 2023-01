„Werde nicht gehen“ Klopp schließt Rücktritt als Teammanager aus

Klopp widersprach auch Vermutungen, er erreiche einige der langjährigen Stammkräfte nicht mehr. „Ich war nicht oft in einer ähnlichen Situation, aber ich weiß genau, wie es funktioniert, wenn es mal nicht so läuft“, sagte er. Zu einer ganzen Reihe von Dinge gehöre auch, dass die Spieler dem Trainer nicht mehr zuhören. „In Deutschland sagen wir, dass der Trainer das Team nicht mehr erreicht. Ich verstehe also, dass es manchmal so aussieht, aber es ist einfach nicht der Fall. Das kannst du von der Liste streichen.“