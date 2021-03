0:1 gegen Fulham : Sechste Heimpleite in Folge für Klopp und Liverpool

Bobby Decordova-Reid (l) vom FC Fulham und Rhys Williams (M) vom FC Liverpool kämpfen um den Ball. Foto: dpa/Phil Noble

Liverpool Nach der historischen fünften Heimpleite kassierte der FC Liverpool jetzt bereits die sechste Niederlage an der Anfield Road in Folge. Die Mannschaft von Jürgen Klopp verlor gegen den FC Fulham mit 0:1 und verliert in der Premier League weiter an Boden.

Die Negativserie des englischen Fußballmeisters FC Liverpool im eigenen Stadion setzt sich fort. Drei Tage vor dem Champions-League-Spiel gegen RB Leipzig verlor die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp am Sonntag in der Premier League bereits ihr sechstes Heimspiel in Serie - die Reds unterlagen dem abstiegsgefährdeten FC Fulham verdient mit 0:1 (0:1).

Den Siegtreffer für die Gäste aus London erzielte Mario Lemina (45. Minute) kurz vor dem Pausenpfiff. Liverpool wirkte erneut unsicher und strahlte im Angriff wenig Gefahr aus. Während der Partie drehte ein Flugzeug mit einem motivierenden Banner über dem Stadion Anfield seine Runden. Auf dem Banner stand: „Einheit ist Stärke - auf geht's, Reds! You'll never walk alone.“ In der Schlussphase kam sogar Torwart Alisson bei einer Ecke mit nach vorn, doch es half nichts.

Seit Wochen steckt Liverpool in einer Krise. Von den letzten 14 Premier-League-Spielen gewann das Team nur drei. In der Tabelle war Liverpool nach dem Abpfiff am Sonntag nur noch Siebter, hatte aber mehr Spiele absolviert als die benachbarten Teams. Die Titelverteidigung ist angesichts von mehr als 20 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City längst abgehakt. Aus den nationalen Pokal-Wettbewerben sind die Reds ebenfalls ausgeschieden.

Die letzte Titelchance besteht in der Champions League. Am Mittwoch empfängt Liverpool im Achtelfinal-Rückspiel RB Leipzig. Wegen coronabedingter Reisebeschränkungen wird die Partie nicht in Anfield, sondern wie schon das Hinspiel (2:0) in Budapest ausgetragen.

