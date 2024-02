„Mannschaft voller Freude“ Klopp feiert mit dem FC Liverpool den 200. Sieg in der Premier League

Trainer Jürgen Klopp hat nach dem 200. Premier-League-Sieg seiner Karriere die Herangehensweise der Profis vom FC Liverpool gelobt. „Einstellung ist nicht unser Problem, das ist etwas, das wir erwarten können. Die Einstellung kommt von der Kultur, die Einstellung wird durch das Publikum geschaffen und von so ziemlich jedem um dieses Team“, sagte Klopp nach dem 4:1 gegen den FC Chelsea am Mittwochabend. „Die Einstellung wird nie ein Problem sein für dieses Team. Die Mannschaft ist voller Freude, voller Spaß und so und das ist echt cool.“