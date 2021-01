Neuer Chelsea-Trainer : Jetzt muss Tuchel die Champions League gewinnen

Meinung Düsseldorf Thomas Tuchel folgt Jürgen Klopp nach England. Als neuer Trainer des FC Chelsea ist er in der Pflicht, die Champions League zu gewinnen. Ansonsten wird er als gescheitert gelten und bei europäischen Top-Klubs künftig keine Rolle mehr spielen.

Thomas Tuchel ist kein Jürgen Klopp . Bis auf Nationalität und das lichter werdende Haar verbindet die beiden deutschen Fußballtrainer wenig – vor allem, wenn es um ihre Philosophie auf dem Platz geht. Klopp ist ein Menschenfänger, der Spieler wie Zuschauer mit seiner Emotionalität mitreißt und gnadenlosen Offensivfußball lebt. Tuchel hingegen ist eher ein Schachspieler seines Fachs, jeden Zug durchdenkend, teilweise mit einem Hang zur Überperfektion. Und doch muss Tuchel jetzt zu Klopp werden – zumindest was den Erfolg angeht.

Das hat bei seiner Vorstellung als Trainer des FC Chelsea zwar niemand öffentlich gesagt, trotzdem ist es so. Klopp ist es als Coach des FC Liverpool gelungen, sowohl die englische Premier League als auch die Königsklasse des europäischen Fußballs, die Champions League , zu gewinnen. Nicht weniger wird in London nun von Thomas Tuchel erwartet.

Das liegt zum einen an Jürgen Klopp, weil der Vergleich natürlich nahe liegt. Das kennt Tuchel schon aus seiner Zeit in Mainz und Dortmund, wo er Klopp als Trainer nachfolgte. Beim BVB, wo sie Klopp noch heute nachtrauern, wurde Tuchel das allerdings zum Verhängnis. Genauso wie seine Probleme, sich anderen Autoritäten im Klub unterzuordnen. Das könnte auch in London zum Fallstrick werden, wo Marina Granovskaia als Sportdirektorin das Sagen hat. Dass man sich etwa auf Konflikte um Transfers mit der „Iron Lady“ aber besser nicht einlassen sollte, zeigt das Beispiel des jetzt entlassenen Frank Lampard. Das wird Tuchel schwer fallen.