Premier League kompakt : Gündogan trifft für ManCity – neue Pleite für ManUnited

Update Manchester Manchester City hat im zweiten Spiel der Premier League den zweiten Sieg eingefahren. Gegen den Aufsteiger AFC Bournemouth gewann die Mannschaft um die früheren Dortmunder Ilkay Gündogan und Erling Haaland souverän mit 4:0. Auch Arsenal London hielt sich schadlos, dafür erlebte Manchester United ein Debakel.

Nationalspieler Ilkay Gündogan hat den englischen Fußballmeister Manchester City am zweiten Premier-League-Spieltag auf die Siegerstraße geführt. 100 Tage vor Beginn der WM in Katar erzielte der Mittelfeldspieler beim 4:0 (3:0) gegen den AFC Bournemouth am Samstag nach Doppelpass mit Erling Haaland das 1:0 (19.).

Dagegen hat Rekordmeister Manchester United nach dem 0:4 (0:4) beim FC Brentford die Rote Laterne des Tabellenletzten inne. Josh Dasilva (10.), Mathias Jensen (18.), Ben Mee (31.) und Bryan Mbeumo (35.) schossen den Außenseiter zum Sieg. ManUnited war unter anderem mit dem fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo und dem Ex-Dortmunder Jadon Sancho in der Startformation angetreten. Am ersten Spieltag hatte United 1:2 in Old Trafford gegen Brighton & Hove Albion durch einen Doppelpack von Pascal Groß verloren.