Premier League kompakt : Gündogan trifft für ManCity – auch Arsenal makellos

Manchester Manchester City hat im zweiten Spiel der Premier League den zweiten Sieg eingefahren. Gegen den Aufsteiger AFC Bournemouth gewann die Mannschaft um die früheren Dortmunder Ilkay Gündogan und Erling Haaland souverän mit 4:0. Auch Arsenal London hielt sich schadlos.

Nationalspieler Ilkay Gündogan hat den englischen Fußballmeister Manchester City am zweiten Premier-League-Spieltag auf die Siegerstraße geführt. 100 Tage vor Beginn der WM in Katar erzielte der Mittelfeldspieler beim 4:0 (3:0) gegen den AFC Bournemouth am Samstag nach Doppelpass mit Erling Haaland das 1:0 (19.).