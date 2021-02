16. Sieg in Folge : Gündogan trifft schon wieder doppelt - Manchester City besiegt Tottenham

Manchester Ilkay Gündogan hat schon wieder doppelt für Manchester City getroffen: Der Nationalspieler erzielte beim 3:0 gegen Tottenham seine Saisontore zehn und elf. Der Tabellenführer der Premier League feierte seinen 16. Sieg in Folge.

Tabellenführer Manchester City hat seinen Vorsprung in der englischen Fußball-Premier-League durch ein 3:0 (1:0) gegen Tottenham Hotspur ausgebaut. Als Doppelpacker trat einmal mehr Nationalspieler Ilkay Gündogan (50./66.), der in der 69. Minute angeschlagen ausgewechselt wurde, in Erscheinung.

Rodri (22., Foulelfmeter) hatte das 1:0 gegen die Spurs erzielt. Am Freitag war Gündogan als erst dritter deutscher Profi zum "Spieler des Monats" in der Premier League gekürt worden.

Für Manchester City war es bereits der 16. Pflichtspiel-Sieg in Folge. Der Achtelfinal-Gegner von Borussia Mönchengladbach in der Champions League hat in der heimischen Liga bei einem Spiel weniger sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Leicester City. Der amtierende Meister FC Liverpool ist bereits 13 Zähler in Rückstand.