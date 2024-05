„Hätten mehr verdient“ Havertz trauert Titelchance nach – Guardiola denkt an Abschied

Manchester City Trainer Pep Guardiola denkt derweil darüber nach, den Klub nach der nächsten Saison zu verlassen. „Die Realität ist, dass ich nach acht Jahren näher an einem Abgang als an einem Verbleib bin“, sagte der Teammanager der Citizens, nachdem er mit seinem Team am letzten Spieltag den vierten Ligatitel in Folge perfekt gemacht hatte.