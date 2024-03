Premier League Havertz köpft Arsenal an die Spitze

London · Kai Havertz schießt den FC Arsenal an die Spitze der Premier League. Zumindest vorerst. Erst am Sonntag treffen Liverpool und Manchester City zum Top-Spiel an. Der Gewinner überholt die Gunners, beim Unentschieden bleiben diese vorn.

09.03.2024 , 20:49 Uhr

Kai Havertz hat den FC Arsenal an die Tabellenspitze geschossen. Foto: AP/Frank Augstein

Der FC Arsenal hat dank Kai Havertz die Tabellenspitze in der englischen Premier League übernommen. Die Londoner besiegten nach einem späten Treffer des Nationalspielers (86.) den FC Brentford mit 2:1 (1:1) und eroberten durch den achten Ligasieg in Serie mit 64 Punkten zumindest bis zum Sonntag Platz eins. Sollte es im Topspiel zwischen dem FC Liverpool (63) und Titelverteidiger Manchester City (62) keinen Sieger geben, bleibt Arsenal vorne. Mit Havertz in der Startelf lief für die Gastgeber zunächst alles nach Plan. Declan Rice (19.) sorgte für die Führung. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glich Yoane Wissa (45.+4) allerdings aus. Nach dem Wechsel drängte Arsenal auf den Sieg, Havertz sicherte per Kopf die drei Punkte. Am Dienstag trifft Arsenal im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf den FC Porto. Das Hinspiel hatten die Portugiesen 1:0 gewonnen.

(SID/loy)