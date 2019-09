Premier League : Glücklicher Sieg für Liverpool, Man City schlägt Everton

Sheffield Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League durch einen glücklichen Sieg seine weiße Weste gewahrt. Am siebten Spieltags gewann der Champions-League-Sieger beim Aufsteiger Sheffield United 1:0. Manchester City siegte beim FC Everton mit 2:1.

Drei Tage vor dem Champions-League-Heimspiel gegen den FC Bayern München hat sich Tottenham Hotspur in Unterzahl einen knappen Sieg in der englischen Premier League erkämpft. Die Spurs setzten sich am Samstag zuhause mit 2:1 (2:1) gegen den FC Southampton durch, der vom früheren Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl trainiert wird.