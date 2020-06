Premier League gibt Spielplan bekannt : An welchem Tag Klopp mit Liverpool Meister werden könnte

An welchem Tag Klopp mit Liverpool Meister werden könnte

London Der FC Liverpool könnte mit etwas Glück schon am 21. Juni englischer Fußballmeister werden. Der Mannschaft um Teammanager Jürgen Klopp würde am ersten Spieltag nach der Wiederaufnahme ein Sieg reichen, wenn der Zweite Manchester City vorher verliert.

Die Premier League veröffentlichte am Freitag den neuen Spielplan für die restlichen Saisonspiele. Spitzenreiter Liverpool spielt am Sonntag, dem 21. Juni, beim Lokalrivalen FC Everton. Sollte der Titelverteidiger und Tabellenzweite Manchester City sein Auftaktspiel am 17. Juni gegen den FC Arsenal verlieren, wäre Liverpool mit einem Derbysieg Meister.