Premier League : Liverpool holt Pflichtsieg – Grealish trifft bei ManCitys Kantersieg

Liverpools Diogo Jota (M) feiert mit seinen Naby Keita (r) und Sadio Mané sein Tor zum 1:0. Foto: dpa/Mike Egerton

Liverpool Der FC Liverpool hat sich auch am zweiten Spieltag der englischen Premier League in exzellenter Form präsentiert. Eine Woche nach dem souveränen 3:0-Sieg in Norwich besiegten die Reds am Samstag zuhause den FC Burnley mit 2:0 (1:0).

Auch Fußballmeister Manchester City gewann im eigenen Stadion. Beim deutlichen 5:0 (2:0)-Sieg gegen den überforderten Aufsteiger Norwich City schoss Neuzugang Jack Grealish sein erstes Tor für die Cityzens.

Für Liverpool trafen Diogo Jota (18. Minute) und Sadio Mané (69.) im ausverkauften Stadion Anfield zum laut bejubelten Heimsieg für die Mannschaft von Fußball-Lehrer Jürgen Klopp. Für Liverpool war es das erste Liga-Heimspiel vor Zuschauern seit rund anderthalb Jahren.

Die Gäste aus Burnley traten in Anfield aggressiv und körperlich auf, hatten dem überlegenen Fußballmeister von 2020, der in der zweiten Hälfte das Tempo erhöhte, offensiv wenig entgegenzusetzen. Liverpools Heimsieg hätte hingegen auch höher ausfallen können. Ein Treffer von Mohamed Salah nach 26. Minuten wurde vom Videoschiedsrichter wegen einer hauchdünnen Abseitsposition nicht gegeben.

Man City gewann sechs Tage nach dem 0:1-Fehlstart bei Tottenham durch ein Eigentor von Norwich-Keeper Tim Krul (7.) und die Treffer von Grealish (22.), Aymeric Laporte (64.), Raheem Sterling (71.) und Riyad Mahrez (84.). Rekordtransfer Grealish, der für umgerechnet 118 Millionen Euro von Aston Villa gekommen war, lenkte einen Schuss von Gabriel Jesus etwas glücklich mit dem Knie ins Tor.

(ako/dpa)