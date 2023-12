Premier League Liverpool feiert 4:3-Spektakel gegen Fulham

Der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp hat in der englischen Premier League für ein Spektakel gesorgt. Das Team des deutschen Fußball-Coaches besiegte in einem höchst spannenden Spiel am Sonntag den FC Fulham mit 4:3 (2:2). Durch den siebten Heim-Erfolg im siebten Match bleiben die Reds zwei Zähler hinter Tabellenführer FC Arsenal.