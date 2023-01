Heftige Niederlage für Klopp Liverpool geht 0:3 in Brighton unter

Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League eine heftige Niederlage kassiert. Bei Brighton & Hove Albion unterlag das Team von Trainer Jürgen Klopp am Samstag überraschend deutlich, aber hochverdient mit 0:3 (0:0). Nach der sechsten Saisonniederlage rutschte Liverpool in der Tabelle auf den achten Platz ab. Der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal betrug am Samstagabend 16 Zähler.