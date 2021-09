Premier League : Liverpool schlägt Crystal Palace – Arsenal siegt ohne Leno

Liverpool Der FC Liverpool erkämpft sich einen Sieg gegen Crystal Palace. Damit springen die Reds vorübergehend an die Tabellenspitze. Meister Manchester City muss sich derweil mit einem torlosem Remis begnügen. Der FC Arsenal gewinnt ohne seinen deutschen Torhüter Bernd Leno.

Der FC Liverpool hat sich am 5. Spieltag der englischen Premier League einen Sieg gegen Crystal Palace erkämpft und damit zumindest für eine Nacht die Tabellenführung übernommen. Fußballmeister Manchester City kam am Samstag zuhause gegen den FC Southampton des früheren Leipziger Trainers Ralph Hasenhüttl überraschend nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.

Für Liverpool, das unter der Woche in der Champions League mit 3:2 gegen den AC Mailand gewonnen hatte, erzielten Sadio Mané (43. Minute), Mohamed Salah (78.) und der ehemalige Leipziger Naby Keïta (89.) im Stadion Anfield die Tore gegen sehr hartnäckige Gäste aus London. Erstmals ließ Trainer Jürgen Klopp dabei in der Abwehr den Franzosen Ibrahima Konaté von Beginn an spielen, der im Sommer von Bundesligist RB Leipzig zu den Reds gewechselt war.