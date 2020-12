Premier League : Chelsea patzt in Wolverhampton - Gündogan-Tor hilft Man City nicht

Chelsea patzt in Wolverhampton - Gündogan-Tor hilft Man City nicht

London Die Fußball-Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz haben mit dem FC Chelsea die Tabellenführung in der englischen Premier League verpasst.

Am 13. Spieltag verlor der FC Chelsea am Dienstag in letzter Minute 1:2 (0:0) bei den Wolverhampton Wanderers und bleibt mit 22 Punkten vorerst auf Platz fünf.