England : Chelsea weiter vor Liverpool ManUnited patzt

Köln Champions-League-Sieger FC Chelsea und Teammanager Thomas Tuchel haben in der Premier League die Tabellenführung erfolgreich verteidigt. Die Blues liegen durch ihren glücklichen 1:0 (1:0)-Sieg bei Aufsteiger FC Brentford weiter einen Punkt vor dem einzig noch ungeschlagenen Ex-Rekordmeister FC Liverpool.

Nationalspieler Timo Werner stand bei Chelseas Erfolg nach seinem Doppelpack in der WM-Qualifikation in Rumänien als einziger der drei deutschen Auswahlspieler in der Anfangsformation. Champions-League-Held Kai Havertz kam erst 13 Minuten vor Spielende auf den Platz, während Antonio Rüdiger wegen seiner Rückenverletzung nicht zu Tuchels Kader gehörte.