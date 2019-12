Chelsea bezwingt Tottenham : Son fliegt nach Nachtreten gegen Rüdiger vom Platz

Köln Der FC Chelsea gewinnt gegen Ex-Trainer Jose Mourinho und Tottenham Hotspur. Bei der 0:2 (0:2)-Niederlage der Spurs verliert Heung-Min Son die Nerven. Manchester United erlebte indes den nächsten Tiefpunkt.

Der frühere Bundesligaprofi Heung-Min Son hat bei einem neuerlichen Rückschlag von Tottenham Hotspur in der Premier League die Nerven verloren. Bei der 0:2 (0:2)-Niederlage der Spurs im London-Derby gegen den FC Chelsea trat der Südkoreaner dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger am Boden liegend in den Bauch und flog daraufhin mit Rot (60.) vom Platz.