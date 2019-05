Premier League : Everton-Fans feiern, weil Liverpool Titel verpasst

Liverpool Manchester City gewinnt den Premier-League-Titel und im ganzen Land jubeln Everton-Fans, weil Rivale Liverpool damit ins Tal der Tränen stürzte.

Schadenfreude ist die schönste Freude: Obwohl der FC Everton bei Tottenham Hotspur am Sonntag nur unentschieden spielte (2:2) und die Premier League auf Rang acht abschloss, hatten die Anhänger der Toffees allen Grund zur Freude. Videos, die in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, zeigen feiernde Fans, weil Stadtrivale FC Liverpool die Meisterschaft um einen Punkt verpasst. Obwohl die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp in der gesamten Saison nur einmal verlor, ging der Titel wieder an Manchester City.