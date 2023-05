Auch Liverpool gewinnt Haaland feiert Torrekord beim Sieg von Manchester City

Für den Vorjahresmeister hatte zuvor Abwehrspieler Nathan Ake in der 52. Minute per Kopfball den Führungstreffer erzielt, Phil Foden (85.) stellte den Endstand her. Teammanager Pep Guardiola schenkte dem Ex-Bielefelder Stefan Ortega im Tor das Vertrauen, dafür fehlte Ilkay Gündogan in der Startformation.