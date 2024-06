Premier League Englands Klubs stimmen mit großer Mehrheit für VAR-Verbleib

Der VAR wird in der Premier League seit 2019 eingesetzt, wie in der deutschen Bundesliga gibt es aber immer wieder Kritik an der Umsetzung - in England war diese in der abgelaufenen Saison besonders lautstark. Die Einführung der Technik sei „mit den besten Absichten erfolgt“, hieß es in der Mitteilung der Wolves, habe aber „zahlreiche negative Konsequenzen“ mit sich gebracht: „Der Preis, den wir für eine kleine Verbesserung der Genauigkeit zahlen, steht in Widerspruch zum Geist unseres Spiels“. Der VAR gehöre abgeschafft.