Premier League : Doppelpacker Gündogan raubt Klopp die letzte Meisterchance - Tuchel siegt

Köln Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat Jürgen Klopp die letzte realistische Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung mit dem englischen Meister FC Liverpool geraubt.

Der Rückstand der Reds, die ihre dritte Heimniederlage nacheinander kassierten, wuchs auf zehn Punkte an, zudem hat City ein Nachholspiel in der Hinterhand. Gündogan sicherte den Gästen an der Anfield Road mit seinem achten und neunten Tor in den letzten zehn Partien (49. und 73.) den 14. Pflichtspielsieg in Folge. Zuvor hatte der 30-Jährige noch einen Elfmeter verschossen.