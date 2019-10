London calling : Die VAR-Debatte erobert England

London Nun kocht die Debatte um den Videobeweis auch in England hoch. Liverpools Teammanager Jürgen Klopp sah im VAR nach dem 1:1 gegen Manchester United keinen Sinn.

Nein, Jürgen Klopp war natürlich "nicht sauer". Das beteuerte er ja mehrfach. Seine Verzweiflung über die Entscheidung des Videoassistenten stellte der Teammanager des FC Liverpool aber sehr zur Schau - vor allem verbal. "Wir haben ein klares Problem mit dem VAR", lamentierte Klopp, nachdem seine Mannschaft angeblich benachteiligt worden war: "So ergibt das nicht allzu viel Sinn."

Der 52-Jährige ärgerte sich über eine Szene, die maßgeblichen Anteil am 1:1 (0:1) der Reds beim Erzrivalen Manchester United besaß. Vor dem Führungstreffer der Gastgeber durch Marcus Rashford (36.) hatte Divock Origi rund 70 Meter vor dem eigenen Tor in einem Zweikampf mit Victor Lindelöf den Ball verloren, "ein Foul und nichts anderes" war das nach Ansicht von Klopp.

In England kocht in diesen Tagen somit jene Debatte hoch, die in Deutschland ausgestanden scheint. Oder die von den Verantwortlichen eben als systemimmanent betrachtet wird und bestenfalls noch ein leidiges Schulterzucken auslöst. "Ich dachte ja immer, dass der VAR objektiv ist. Mittlerweile denke ich, dass das eine sehr subjektive Sache ist", klagte Teammanager Quique Sanchez Flores vom FC Watford.