Für mehr Transparenz : Premier League will Rücksprache mit Videoassistenten veröffentlichen

Premier League will Rücksprache mit Videoassistenten veröffentlichen

Der Premier-League-Schiedsrichter Mike Dean sieht sich eine Videoaufnahme (VAR) an, bevor er ein Tor von Manchester Citys Laporte aberkennt. Foto: dpa/Neil Hall

London In der englischen Premier League gibt es Pläne, die Konversationen zwischen Schiedsrichtern und Videoassistenten zu veröffentlichen. Das soll für mehr Transparenz sorgen.

Wie die Zeitung „Times“ berichtet, sollen die Gespräche, die während eines Spiels rund um Entscheidungen per Videobeweis stattfinden, nach dem Abpfiff der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Audio-Mitschnitte bei Youtube sollen die Transparenz von Schiedsrichter-Entscheidungen erhöhen.

So will der Fußball den Videobeweis für die Fans verbessern

„Kommunikation live veröffentlichen“ : So will der Fußball den Videobeweis für die Fans verbessern

Premier-League-Chef Richard Masters sagte der „Times“, es gäbe „breite Unterstützung“ für die Idee. In der US-amerikanischen Major League Soccer ist das Prozedere bereits üblich. Der bisherige Chef der MLS-Schiedsrichter, der Brite Howard Webb, steht laut dem Bericht vor einer Rückkehr in die Premier League, wo er in Zukunft die Leitung der Schiedsrichter übernehmen soll.