Bei Tuchel-Rückkehr : Nächste Pleite für Chelsea

Im ersten Spiel nach seiner abgesessenen Sperre hat Thomas Tuchel mit dem FC Chelsea die zweite Saisonniederlage kassiert. Beim FC Southampton verloren die Blues am Dienstagabend mit 1:2 (1:2), womit Ralph Hasenhüttl das Duell der beiden früheren Bundesliga-Trainer für sich entschied. Englands Fußball-Nationalspieler Raheem Sterling hatte Chelsea in der 23. Minute in Führung gebracht. Aber die Gastgeber konterten durch Romeo Lavia (28.) und Adam Armstrong (45.+1). Damit bleibt es bei einem durchwachsenen Saisonstart für Chelsea, das in der Tabelle der Premier League direkt hinter Southampton auf Rang acht liegt. Für das Hasenhüttl-Team war es der zweite Saisonerfolg.