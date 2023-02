Vor Dortmund-Spiel Chelsea mit drittem Remis in Folge

Der FC Chelsea bleibt vor dem Champions-League-Spiel bei Borussia Dortmund in der englischen Premier League nur Mittelmaß. Die Blues kamen am Samstag bei West Ham United nur zu einem 1:1 (1:1) und stehen nach dem dritten Liga-Unentschieden in Serie mit 31 Punkten nur im Tabellen-Mittelfeld. Am Mittwoch gastierte das Team von Trainer Graham Potter im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse beim BVB.