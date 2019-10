Leicester und Chelsea erfolgreich : Champions-League-Finalist Tottenham wieder ohne Sieg

Düsseldorf Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur steckt weiter in der Krise. Gegen den Tabellenletzten vergab Bayern Münchens Königsklassen-Gruppengegner Punkte.

Die Mannschaft des in die Kritik geratenen Trainers Mauricio Pochettino kam am Samstag am 9. Spieltag der englischen Premier League gegen den Tabellenletzten FC Watford nur zu einem 1:1 (0:1). Bereits in der sechsten Minute traf Abdoulaye Doucouré für die Gäste, in der 86. Minute bewahrte Dele Alli den Champions-League-Gruppengegner des FC Bayern München vor der vierten Saisonniederlage. Die Spurs haben zwölf Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool, der am Sonntag im Derby auf Manchester United trifft.