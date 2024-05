Ersatzkeeper Ortega und Eigengewächs Foden Was Citys Meistermacher über Pep Guardiola aussagen

„Stefan war unglaublich. Wenn sie beim 1:0 treffen, sind wir raus. Er hat drei unglaubliche Paraden gezeigt“, sagte Mittelfeld-Star Rodri. Vor allem seine Fußabwehr gegen den früheren Leverkusener Heung-Min Son beeindruckte Guardiola, der sich nach Ortegas Tat an der Seitenlinie erst mal auf den Rasen legte. Mit dem Sieg bei Tottenham zogen die „Skyblues“ am Konkurrenten Arsenal vorbei und machten mit dem 3:1 im letzten Spiel gegen West Ham United den vierten Titel in Folge klar, nie zuvor schaffte das ein Team in England. Ortega ist damit nicht nur einer der Meistermacher, sondern auch ein Rekordmacher.