Premier League Arsenal mit wichtigem Heimerfolg im Meisterrennen

Der FC Arsenal hat sich im engen Meisterschaftsrennen in der englischen Premier League keine Blöße gegeben und Titelverteidiger Manchester City unter Druck gesetzt. Das Team von Fußball-Nationalspieler Kai Havertz setzte sich am Samstag zu Hause gegen den AFC Bournemouth mit 3:0 (1:0) durch und hat zwei Spieltage vor Schluss vier Punkte Vorsprung auf das Team von Trainer Pep Guardiola, das am Abend aber mit einem Heimerfolg gegen die Wolverhampton Wanderers wieder auf einen Zähler verkürzen kann.