Dämpfer für Klopp Arsenal gewinnt das Topspiel gegen Liverpool

Titelverteidiger Manchester City kann am Montag (21.00 Uhr/Sky) mit einem Sieg beim FC Brentford den zweiten Platz von Arsenal zurückerobern und auch bis auf zwei Zähler an Liverpool heranrücken. Zudem haben die Citizens noch ein weiteres Nachholspiel gegenüber der Mannschaft des deutschen Teammanagers Klopp, der am Ende der Saison zurücktreten wird, in der Hand.