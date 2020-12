1:1 gegen den Vorletzten : FC Liverpool patzt gegen West Bromwich

Liverpool Welttrainer Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben die Geschenke der Konkurrenten nicht angenommen. Der Titelverteidiger kam gegen Kellerkind West Bromwich Albion nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben in der Premier League überraschend gepatzt. Der englische Fußballmeister kam am Sonntag vor 2000 Zuschauern an der Anfield Road gegen den Tabellenvorletzten West Bromwich Albion nur zu einem 1:1 (1:0). Mit 32 Punkten bleiben die Reds Spitzenreiter, drei Zähler vor dem FC Everton. Zum Abschluss des Jahres gastiert Liverpool am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) bei Newcastle United.