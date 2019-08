Liverpool Spitzenreiter : City-Trainer Guardiola hadert nach Unentschieden mit dem Videobeweis

London Auch in der Premier League gibt es Diskussionen und Ärger um den Video-Assitenten.

Champions-League-Sieger FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp hat in der englischen Premier League die Tabellenführung erobert. Die Reds zitterten sich am zweiten Spieltag beim FC Southampton mit dem früheren Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl zu einem 2:1 (1:0).

In der Nachspielzeit erzielte Gabriel Jesus den vermeintlichen Siegtreffer der Gastgeber, das Tor wurde nach Ansicht der Videobilder allerdings aberkannt. Auch in der Königsklasse hatten die Citizens ein ähnliches Schicksal erlebt. "Ich dachte, wir haben diese Situation in der vergangenen Saison in der Champions League hinter uns gelassen. Aber es war dasselbe. Der Schiedsrichter und der Videoassistent haben es aberkannt. Das ist zum zweiten Mal passiert. Es ist hart, aber so ist es nun mal", sagte Teammanager Pep Guardiola.