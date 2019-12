Premier League 19/20 : Liverpool nicht zu stoppen - Derbyniederlage für Guardiola

Bournemouth Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool in der Premier League nicht zu stoppen. Die Reds gewannen 3:0 beim AFC Bournemouth. Für Titelverteidiger Manchester City, die im Stadtderby unterlagen, wird die Luft dünner.

Der FC Liverpool von Teammanger Jürgen Klopp hat am Samstag 3:0 (2:0) beim AFC Bournemouth gewonnen und den Vorsprung an der Tabellenspitze vorerst auf elf Punkte ausgebaut. Verfolger Leicester City könnte mit einem Sieg am Sonntag (15.00 Uhr) bei Aston Villa wieder auf acht Zähler herankommen.