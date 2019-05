Premier League : Ex-Dortmunder Aubameyang, Salah und Mane Torschützenkönige

London Der ehemalige Bundesliga-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang und die beiden Liverpool-Stars Mohamed Salah und Sadio Mane haben sich den goldenen Schuh als beste Torschützen der Premier League gesichert.

Der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang hat sich in seiner ersten kompletten Saison für den englischen Fußball-Spitzenklub FC Arsenal gleich den goldenen Schuh als bester Torschütze der Premier League gesichert. Der Gabuner kam in 36 Einsätzen auf 22 Treffer. Der 29-Jährige muss sich den Titel des Torschützenkönigs aber mit den beiden Liverpool-Stars Mohamed Salah und Sadio Mane teilen, die ebenfalls jeweils 22 Treffer erzielten.

Aubameyang ist damit der erste Spieler überhaupt, der sowohl in der Bundesliga, als auch in der Premier League Torschützenkönig wurde. In den Farben von Borussia Dortmund hatte er sich 2017 mit 31 Treffern die Torjägerkanone gesichert.