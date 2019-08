Rückkehr nach Raubüberfall : Özil vor Saisondebüt gegen Liverpool

Mesut Özil will endlich wieder für Arsenal auf dem Platz stehen. Foto: dpa/Nick Potts

London Mesut Özil könnte im Topspiel am Samstag zwischen dem FC Liverpool und dem FC Arsenal sein Saisondebüt nach einer turbulenten Vorbereitung feiern. Doch ein Gerücht um einen Wechsel in die USA hält sich hartnäckig.

Im Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp könnte der Spielmacher des FC Arsenal sein Saisondebüt feiern. Es sei denn, die Spekulationen um einen Wechsel in die nordamerikanische Profiliga MLS zu DC United in Washington sind mehr als nur ein Gerücht. Weil DC-Kapitän Wayne Rooney zu Zweitligist Derby County gewechselt ist, ist dort die Rolle des Superstars und Großverdieners frei geworden. Medienberichten zufolge gab es bereits Gespräche zwischen den Özil-Beratern und der Klubführung.