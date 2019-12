Nur Mourinho war schneller : Klopp mit 100 Siegen in der Premier League

Klopp mit 100 Siegen in der Premier League

Liverpool In nur 159 Spielen gewann Jürgen Klopp in der Premier League schon 100 Spiele. Nur Jose Mourinho brauchte dafür weniger Partien. Doch auch er könnte bald überflügelt werden.

Beim 5:2 (4:2) des FC Liverpool im Derby am Mittwoch gegen den FC Everton hat der deutsche Teammanager Jürgen Klopp seinen 100. Sieg in der Premier League gefeiert. Der 52-Jährige benötigte dafür lediglich 159 Spiele in der höchsten englischen Fußball-Liga. Schneller erreichte diese Marke nur Jose Mourinho, der nach 142 Spielen seinen 100. Erfolg feierte.