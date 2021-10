Kritik an neuen Eigentümern : Polizei ermittelt wegen umstrittenen Banners bei Spiel von Newcastle

Newcastle Nach dem Heimspiel von Newcastle United hat die Polizei Ermittlungen wegen eines umstrittenen Banners aufgenommen. Fans des gegnerischen Clubs Crystal Palace hatten darauf am Samstag Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien und damit die Übernahme von Newcastle United durch ein mehrheitlich saudisches Konsortium kritisiert.

Auf dem umstrittenen Banner war ein Mann in arabischer Kleidung zu sehen, der ein blutiges Schwert in den Händen hält. Die Worte „Terrorismus“, „Enthauptungen“, „Mord“, „Zensur und Verfolgung“ sind jeweils mit Häkchen versehen, das Ganze ist als „Premier-League-Eigentümer-Test“ betitelt. Eine Fan-Vereinigung kritisierte in einem Statement die genehmigte Übernahme, die die „seelenlose Agenda der Liga“ offenbare, in der es nur um Profit gehe.