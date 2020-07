FC Liverpool : Neun Personen bei Meisterfeiern festgenommen

Foto: dpa/Peter Byrne 6 Bilder Liverpool-Fans empfangen Mannschaft vor der Krönung am Stadion

Liverpool Bei den Feiern zum ersten Meistertitel des FC Liverpool nach 30 Jahren sind in der Nacht neun Personen festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe der Verdacht auf Alkohol und Drogen am Steuer, Trunkenheit und Körperverletzung bestanden.

Vor dem Fußballstadion an der Anfield Road hatten rund 3000 Fans die Hygieneregeln im Zuge der Coronavirus-Pandemie ignoriert und sich am späten Abend versammelt, um die Trophäenübergabe an ihre Lieblinge zu bejubeln. „Ich möchte all jenen Fans danken, die den Rat befolgt haben, zu Hause zu bleiben und die Feierlichkeiten im Fernsehen zu verfolgen“, sagte Natalie Perischine, stellvertretende Polizeichefin von Merseyside. „Die überwiegende Mehrheit der Menge war gutmütig und hatte sich bis 2 Uhr morgens aufgelöst.“

Vor dem Neustart der Premier League im Juni nach einer 100-tägigen Sperre hatte die britische Regierung Zuschauer bei Sportveranstaltungen untersagt. Doch zum zweiten Mal ignorierten die Fans der Reds die Vorschriften, nachdem sie am 25. Juni bereits den vorzeitigen Titelgewinn ausgelassen gefeiert hatten.

Die Polizei von Merseyside untersucht noch immer die Fälle von 20 Festnahmen, die am 27. Juni am Wahrzeichen der Stadt, Pier Head, vorgenommen wurden. Dabei wurde ein 19-jähriger Mann in Gewahrsam genommen, weil er das historische Gebäude am Ufer des Mersey River in Brand gesteckt hatte, wobei 34 Menschen verletzt wurden.

(eh/dpa)