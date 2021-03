Chaos droht : Klopp will Abstellungen für Länderspiele verweigern

Frankfurt Jürgen Klopp will einige seiner Profis nicht für die Länderspiele Ende März abstellen. Es droht ein beträchtliches Chaos - auch für die deutsche Nationalmannschaft.

Jürgen Klopp hat genug. Die Länderspielpausen während der Corona-Pandemie sind dem deutschen Teammanager des FC Liverpool schon länger ein Dorn im Auge, nun ist die Zeit des Zurücksteckens endgültig vorbei. Er verstehe die "Zwänge der Fußballverbände", beteuerte Klopp, "aber es ist gerade eine Zeit, in der wir nicht alle glücklich machen können. Und wir müssen eingestehen, dass die Spieler von den Vereinen bezahlt werden. Also bedeutet das, dass wir die oberste Priorität genießen müssen."

Wenn Brasilien oder Portugal Ende März um die WM-Qualifikation spielen, werden die Liverpool-Stars Alisson Becker, Roberto Firmino , Fabinho oder Diogo Jota wohl fehlen. "Ich denke, alle Vereine sind sich einig, dass wir die Jungs nicht einfach gehen lassen können und dann die Situation klären, wenn sie zurückkommen, indem wir unsere Spieler in eine zehntägige Quarantäne in einem Hotel stecken", sagte der 53-Jährige mit finsterer Miene.

Ob beispielsweise Bundestrainer Joachim Löw zum Start der WM-Quali auf die England-Profis Ilkay Gündogan , Timo Werner , Kai Havertz und Antonio Rüdiger zurückgreifen kann, steht noch in den Sternen. Bei der Einreise aus einem Corona-Mutationsgebiet wie Großbritannien ist laut Musterverordnung eine Quarantäne von zehn Tagen vorgeschrieben. Bis die vorüber wäre, geht es schon wieder in den Vereinen weiter. Ausnahmen hatte die Bundesregierung bislang ausdrücklich untersagt, die DFB-Frauen mussten deshalb zuletzt auf ihre England-Legionärinnen Melanie Leupolz, Ann-Katrin Berger und Leonie Maier verzichten.

Auch Klopp zeigte sich "besorgt". Es habe schon einige Male Probleme gegeben, "wenn jemand die Blase verlassen hat", sagte er. Doch, so sein ehemaliger Vorgesetzter Zorc, man müsse eben "unterscheiden zwischen Bauchgefühl und dem, was statuarisch vorgegeben ist". Und demnach dürfen die Vereine gemäß Ausnahmeregel der Fifa die Abstellung nur dann verweigern, wenn am Ort des Vereins oder am Ort des Länderspiels eine Quarantänepflicht von fünf Tagen oder eine Reisebeschränkung zu einem dieser Orte besteht.