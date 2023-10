„Gentleman, Familienmensch, Nationalheld“ Manchester-Spieler würdigen Legende Sir Bobby Charlton

Schon vor Anstoß war es an der Bramall Lane emotional geworden: Kapitän Bruno Fernandes führte United mit einem Kranz in der Hand auf das Feld, den er am Mittelkreis niederlegte. Fans und Spieler beider Mannschaften gedachten Charlton anschließend mit lang anhaltendem Applaus, auf der Anzeigetafel wurde ein Foto des 106-maligen Nationalspielers eingeblendet.