Bruder von Spurs-Ass Aurier tot : Verdächtiger stellt sich nach tödlicher Schießerei der Polizei

Toulouse Nach dem Tod des jüngeren Bruders des ivorischen England-Legionärs Serge Aurier vom Premier-League-Klub Tottenham Hotspur hat sich der mutmaßliche Täter am Dienstag der Polizei gestellt.

Ein Mann habe sich am Dienstag auf einem Polizeirevier gemeldet und gesagt, dass er der Schütze gewesen sei, heißt es aus Polizeikreisen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass ein Mann festgehalten wird. Auriers Bruder Christopher war bei einem Schusswechsel am Montagmorgen in Toulouse getötet worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP.